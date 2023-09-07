Птицеводы Франции обвинили украинских поставщиков в недобросовестной конкуренции

Figaro: во Франции заявили о конкуренции от поставщиков курятины с Украины

Французские птицеводы пожаловались на «недобросовестную конкуренцию» со стороны украинских производителей. С таким заявлением выступил председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер, пишет Figaro.

В июне Еврокомиссия продлила беспошлинный ввоз украинской курятины, что привело к взрывному росту предложения на рынке. «Произошло удвоение и даже утроение украинского экспорта куриного мяса в страны Европейского союза. Мы все [в странах ЕC] переживаем одну и ту же ситуацию: нашествие украинских кур дестабилизирует рынок», — уточнил Шеффер.

По словам эксперта, европейское птицеводство обычно является семейным бизнесом, однако украинские компании находятся в «другой весовой категории». По словам Шеффера, себестоимость производства на Украине в два раза ниже, чем в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что Украина намерена подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае продления Польшей запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября. На Украине отметили, что Киев относится к Варшаве «с полным уважением и благодарностью», но все же будет вынужден подать иск.