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18:04, 7 сентября 2023Путешествия

Бизнесмены из Китая захотели развивать туризм в Крыму

Глава Крыма Аксенов: бизнесмены из Китая изучат туристический потенциал региона

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Делегация из Китая приехала в Крым и обсудила с местными властями перспективы развития туризма в регионе. Об этом глава республики Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале.

По словам делегатов из Поднебесной, китайские туристы хотят приехать на полуостров, чтобы увидеть его достопримечательности. «Договорились о визите в Крым китайских бизнесменов, чтобы вместе изучить потенциал, выстроить деловые связи», — уточнил Аксенов.

Он добавил, что стороны также обсуждали информационное сотрудничество, которое позволило бы жителям Китая оперативно получать актуальную информацию о полуострове. Кроме того, участники дискуссии допустили запуск программы обмена для учеников музыкальных школ двух стран.

«Обязательно рассмотрим возможность посетить Китай в ответ на приглашение китайской делегации», — заключил Аксенов.

Ранее россиянам назвали страны, путешествия в которые стали снова доступны после пандемии. В топе оказались Китай и страны Африки.

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    Мария Борисова
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