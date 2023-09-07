Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:51, 7 сентября 2023Россия

Стали известны подробности падения беспилотника под Москвой

Глава Раменского городского округа: летевший на Москву дрон подавила система РЭБ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Летевший на Москву беспилотный летательный аппарат был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Подробности сообщил глава Раменского городского поселения Московской области Николай Ханин во «ВКонтакте».

О попытке атаки на Москву в ночь на 7 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Ханина, в результате подавления беспилотника на уровне верхних этажей одного из жилых домов на Десантной улице прогремел взрыв. Ранее было опубликовано снятое на этой улице видео с обломками дрона. При падении фрагментов беспилотника повреждения получили четыре автомобиля, в пяти квартирах выбиты стекла. «Пострадавших среди людей, к счастью, нет», — подчеркнул глава городского округа.

В ночь на 7 сентября беспилотники атаковали несколько российских регионов. Минобороны сообщило об уничтожении беспилотных аппаратов в небе над Ростовской и Московской областями.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Российские регионы вновь атаковали дроны. В Ростове-на-Дону пострадал человек, повреждены машины и фасады домов

    Прокуратура США в сентябре предъявит сыну Байдена обвинения в хранении оружия

    Схрон с оружием для совершения теракта перед выборами в ДНР попал на видео

    В СНТ под Москвой нашли дрон с приклеенной коробкой и торчащими проводами

    Паралимпийский комитет собрался навсегда приостановить членство России

    Бортпроводник установил скрытую камеру в туалете для съемки девочки и попался

    Samsung прекратила поддержку популярных флагманов

    Трамп объяснил начало конфликта на Украине

    Рублев прокомментировал поражение Медведеву в четвертьфинале US Open

    Появились кадры с места падения одного из беспилотников в Брянской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости