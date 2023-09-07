Стали известны подробности падения беспилотника под Москвой

Глава Раменского городского округа: летевший на Москву дрон подавила система РЭБ

Летевший на Москву беспилотный летательный аппарат был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Подробности сообщил глава Раменского городского поселения Московской области Николай Ханин во «ВКонтакте».

О попытке атаки на Москву в ночь на 7 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Ханина, в результате подавления беспилотника на уровне верхних этажей одного из жилых домов на Десантной улице прогремел взрыв. Ранее было опубликовано снятое на этой улице видео с обломками дрона. При падении фрагментов беспилотника повреждения получили четыре автомобиля, в пяти квартирах выбиты стекла. «Пострадавших среди людей, к счастью, нет», — подчеркнул глава городского округа.

В ночь на 7 сентября беспилотники атаковали несколько российских регионов. Минобороны сообщило об уничтожении беспилотных аппаратов в небе над Ростовской и Московской областями.