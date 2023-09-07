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07:50, 7 сентября 2023Россия

Появились кадры с места падения беспилотника под Москвой

Появились кадры с места падения беспилотника в Раменском округе Подмосковья

В сети появились кадры из Раменского городского округа Подмосковья, где упал беспилотник. Их публикует Telegram-канал Shot.

На видео видны лежащие на асфальте обломки дрона, близ жилого дома на улице Десантной разбросаны мелкие осколки стекла. Также показано здание, где оказались выбиты окна на нескольких этажах.

Летевший в сторону Москвы беспилотник сбили в Раменском городском округе области рано утром в четверг, 7 сентября. Никто не пострадал, разрушений не последовало, уточнил мэр города Сергей Собянин.

Помимо столицы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 7 сентября пытались атаковать Брянскую область, где сбили три беспилотника, а также Ростов-на-Дону. В городе Ростовской области один сбитый дрон упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре, в районе улицы Пушкинской. В сети появились кадры с места падения одного из дронов.

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    Анастасия Шейкина
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