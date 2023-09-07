Российские регионы вновь атаковали дроны. В Ростове-на-Дону пострадал человек, повреждены машины и фасады домов

Губернатор Голубев сообщил о пострадавшем из-за падения БПЛА в Ростове-на-Дону

В ночь на 7 сентября российские регионы вновь атаковали беспилотники. Об уничтожении трех дронов самолетного над территорией Российской Федерации около 3:00 по московскому времени сообщили в Минобороны.

Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области. Минобороны России

5 сентября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА в Тверской области в районе Завидово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее в этот же день украинский беспилотник был уничтожен над Калужской областью. Его сбили около 03:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

В Ростовской области пострадал человек, повреждены фасады зданий

В Ростовской области силы ПВО сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону, один упал за городом, второй в центре в районе улицы Пушкинская, 42, сообщил глава региона Василий Голубев.

Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия Василий Голубев губернатор Ростовской области

Повреждения получили несколько автомобилей и фасады домов.

Жителям поврежденных домов предложат маневренное жилье

Жителям пострадавших при падении беспилотника домов в Ростове-на-Дону предложат маневренное жилье, об этом заявил мэр города Алексей Логвиненко.

Сегодня на улице Пушкинской упал БПЛА. Место происшествия огорожено. На месте работают экстренные службы. Жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде Алексей Логвиненко мэр Ростова-на-Дону

Городской глава уточнил, что движение по улице Пушкинской ограничено от Буденновского проспекта до Халтуринского переулка. Он призвал выбирать альтернативные маршруты движения.

Дрон упал вблизи штаба ЮВО

Дрон упал напротив штаба Южного военного округа, сообщает корреспондент РИА Новости.

Место падения оцеплено, там работают сотрудники экстренных служб, спасатели и правоохранительные органы. Местных жителей попросили покинуть место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону прогремел взрыв недалеко от штаба ЮВО. Как уточнял Telegram-канал Baza, произошло возгорание автомобиля.

Мэр Москвы отчитался о пресечении попытки атаки дрона на столицу

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 7 сентября сообщил о пресечении силами ПВО атаки беспилотника на столицу.

Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет Сергей Собянин мэр Москвы

Аэропорт «Домодедово» с 2.33 до 4.15 для безопасности вводил ограничения на полеты, сейчас воздушная гавань работает штатно, передает РИА Новости.

Как сообщил Telegram-канал Mash, дрон в подмосковном Раменском сбили неподалеку от международного аэропорта Жуковский. Уточняется, что в домах возле места падения БПЛА взрывной волной выбило окна.

Дрон сбили над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил о сбитом над регионом беспилотнике.

Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом Александр Богомаз губернатор Брянской области

Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

4 сентября Богомаз рассказал о двух беспилотниках, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы в небе над Брянской областью. Информацию о перехвате подтвердили в Минобороны России.

В ночь на 30 августа семь регионов России были атакованы беспилотниками ВСУ. Это Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь, сообщили местные власти и Минобороны России.

