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19:58, 7 сентября 2023Силовые структуры

Российского учителя физкультуры задержали за закладки с мефедроном

В Москве полиция задержала учителя физкультуры за распространение наркотиков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полицейские задержали учителя физкультуры московской школы, который занимался распространением наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, мужчина давно вызывал подозрения у сотрудников правоохранительных органов. В среду, 6 сентября, полицейские остановили его у подъезда одного из домов, после чего тот признался в содеянном и показал несколько закладок с мефедроном.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о 27-летнем учителе английского языка из Тулы, которого задержали за торговлю наркотиками во время декретного отпуска.

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    Олеся Мицкевич
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