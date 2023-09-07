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05:00, 7 сентября 2023Забота о себе

Гинеколог оценила возможность похудеть во время секса

Гинеколог Дорофеева: за полчаса секса можно похудеть на 50-100 граммов

Фото: Egoreichenkov Evgenii / Shutterstock / Fotodom

Секс может стать приятным дополнением к основным способам похудения, рассказала гинеколог и сексолог Антонина Дорофеева. Возможность похудеть во время секса она оценила в беседе с News.ru.

По ее словам, за полчаса секса можно сбросить 50-100 грамм веса, однако ключевую роль в похудении играет правильное питание. «Порой секс может заменить занятия в спортзале в том смысле, что вы потратите энергию, а также укрепите мышцы и сосуды. Во время секса напрягаются мышцы промежности, также прорабатывается пресс и подключаются ягодицы», — рассказала врач.

Дорофеева прокомментировала новость о паре из Бразилии, которая стала проводить в постели минимум час-два в день по четыре-пять раз в неделю и через две недели сбросила по килограмму. Гинеколог указала, что неизвестно, чем при этом питались влюбленные и делали ли они физические упражнения.

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    Александра Лисица
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