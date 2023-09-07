Гинеколог оценила возможность похудеть во время секса

Гинеколог Дорофеева: за полчаса секса можно похудеть на 50-100 граммов

Секс может стать приятным дополнением к основным способам похудения, рассказала гинеколог и сексолог Антонина Дорофеева. Возможность похудеть во время секса она оценила в беседе с News.ru.

По ее словам, за полчаса секса можно сбросить 50-100 грамм веса, однако ключевую роль в похудении играет правильное питание. «Порой секс может заменить занятия в спортзале в том смысле, что вы потратите энергию, а также укрепите мышцы и сосуды. Во время секса напрягаются мышцы промежности, также прорабатывается пресс и подключаются ягодицы», — рассказала врач.

Дорофеева прокомментировала новость о паре из Бразилии, которая стала проводить в постели минимум час-два в день по четыре-пять раз в неделю и через две недели сбросила по килограмму. Гинеколог указала, что неизвестно, чем при этом питались влюбленные и делали ли они физические упражнения.

Ранее сообщалось, что чаще всего жир скапливается на животе и боках, однако у женщин с высоким уровнем гормона эстрогена он может откладываться также на ягодицах и бедрах.