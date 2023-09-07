Перечислены увеличивающие риск болезней сердца пищевые эмульгаторы

BMJ: пищевые эмульгаторы увеличивают риск сердечно-сосудистых болезней

Команда французских ученых перечислила пищевые эмульгаторы, которые могут увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), в том числе ишемической болезни сердца. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ.

В ходе исследования авторы провели опрос более 95 тысяч человек со средним возрастом 43 года, где 79 процентов участников были женщинами. У испытуемых ранее не диагностировались болезни сердца. В течение первых двух лет наблюдения добровольцы записывали употребленные за сутки блюда и напитки, включая название бренда. Затем специалисты подсчитали дозировку всех пищевых добавок с помощью дополнительных лабораторных тестов.

После периода наблюдения, который продолжался в среднем семь лет, исследователи выявили, что более высокое потребление целлюлозы (E460-E468) коррелирует с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. В том числе возрастал риск ишемической болезни сердца.

Кроме того, рост потребления пищи с высоким содержанием моноглицеридов и диглицеридов жирных кислот (Е471 и Е472) был связан с увеличенной вероятностью всех ССЗ и цереброваскулярных заболеваний — состояний, влияющих на кровоток и кровеносные сосуды в мозге и сердце. Другим опасным компонентом стал тринатрийфосфат (E339), ассоциируемый с повышенным риском ишемической болезни сердца.

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