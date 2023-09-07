Глава Запорожья сообщил об ударе дронов ВСУ по дому в Энергодаре

Глава Запорожья Балицкий: БПЛА ВСУ ударили по многоквартирному дому в Энергодаре

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по многоквартирному дому в Энергодаре Запорожской области, сообщил врио губернатора российского региона Евгений Балицкий в Telegram.

«Попадания пришлись по верхним этажам 14-этажного дома, пострадало остекление дома, частичные очаги возгораний локализованы», — написал Балицкий, указав, что никто из жителей не пострадал.

Ранее глава Запорожья сообщил, что российские войска нанесли массированный удар по частям ВСУ, которые осуществляли ротацию у населенных пунктов Работино и Вербовое. Он подчеркнул, что в результате огневого поражения ВСУ потеряли за ночь примерно сто бойцов.