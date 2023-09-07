Врач предупредила о вреде экстремального голодания при похудении

Терапевт Ладыгина: экстремальное голодание по системе 20/4 опасно для здоровья

Интервальное голодание в целом может способствовать похудению, но его экстремальная разновидность — 20/4 — опасна для здоровья, предупредила врач-терапевт, специалист направления фитнес-тестирования XFIT Екатерина Ладыгина. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Интервальное голодание — режим питания, при котором периоды приема пищи чередуются с периодами воздержания строго по определенному времени, объяснила Ладыгина. По ее словам, самая распространенная разновидность этого режима — 16/8, при которой человек 16 часов держит голод, и в течение восьми часов может употреблять еду. Существует и более экстремальный тип интервального голодания — 20/4, при котором воздерживаться от пищи придется 20 часов. Такой вариант питания может нанести серьезный вред здоровью, поэтому его не порекомендует ни один врач, подчеркнула терапевт.

Новичкам не стоит сразу переходить на систему 16/8. Можно начать с 13 часов голодания и 11-часового периода принятия пищи, а затем постепенно удлинять его Екатерина Ладыгина врач-терапевт

В то же время, по словам Ладыгиной, интервальное голодание подходит далеко не всем, и прежде чем выбирать эту систему питания необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Противопоказано интервальное голодание пациентам с синдромом хронической усталости, при заболеваниях почек, дефиците витамина D. Также стоит воздержаться от него людям с синдромом Жильбера — наследственным доброкачественным заболеванием печени Екатерина Ладыгина врач-терапевт

Среди других противопоказаний Ладыгина выделила дисфункцию щитовидной железы, беременность и кормление грудью, расстройства пищевого поведения (даже в состоянии ремиссии). Метод также не рекомендован пациентам с патологиями желчного пузыря, сахарным диабетом первого типа, подагрой, подытожила терапевт.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.