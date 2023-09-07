Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:08, 7 сентября 2023Из жизни

Врач предупредила о вреде экстремального голодания при похудении

Терапевт Ладыгина: экстремальное голодание по системе 20/4 опасно для здоровья

Фото: Christopher Jolly / Unsplash

Интервальное голодание в целом может способствовать похудению, но его экстремальная разновидность — 20/4 — опасна для здоровья, предупредила врач-терапевт, специалист направления фитнес-тестирования XFIT Екатерина Ладыгина. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Интервальное голодание — режим питания, при котором периоды приема пищи чередуются с периодами воздержания строго по определенному времени, объяснила Ладыгина. По ее словам, самая распространенная разновидность этого режима — 16/8, при которой человек 16 часов держит голод, и в течение восьми часов может употреблять еду. Существует и более экстремальный тип интервального голодания — 20/4, при котором воздерживаться от пищи придется 20 часов. Такой вариант питания может нанести серьезный вред здоровью, поэтому его не порекомендует ни один врач, подчеркнула терапевт.

Новичкам не стоит сразу переходить на систему 16/8. Можно начать с 13 часов голодания и 11-часового периода принятия пищи, а затем постепенно удлинять его

Екатерина Ладыгинаврач-терапевт
Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

В то же время, по словам Ладыгиной, интервальное голодание подходит далеко не всем, и прежде чем выбирать эту систему питания необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Противопоказано интервальное голодание пациентам с синдромом хронической усталости, при заболеваниях почек, дефиците витамина D. Также стоит воздержаться от него людям с синдромом Жильбера — наследственным доброкачественным заболеванием печени

Екатерина Ладыгинаврач-терапевт

Среди других противопоказаний Ладыгина выделила дисфункцию щитовидной железы, беременность и кормление грудью, расстройства пищевого поведения (даже в состоянии ремиссии). Метод также не рекомендован пациентам с патологиями желчного пузыря, сахарным диабетом первого типа, подагрой, подытожила терапевт.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    ВС РФ нанесли массированный удар по частям ВСУ у Работино

    Врач назвал простой способ продлить жизнь россиянам

    «Калашников» завершил первую поставку зимней формы ВКПО 3.0

    В бундестаге выразили сожаление из-за позиции Германии по Украине

    Раскрыты размеры гонораров Басты и Zivert за одно выступление

    В Москве нашли посылку с грибами-паразитами из Индии на миллион рублей

    Появились кадры последствий падения беспилотника в Ростове-на-Дону

    Китайские власти запретят работникам госкомпаний пользоваться iPhone

    Супруга премьера Армении показала фото с Зеленским

    Врач предупредила о вреде экстремального голодания при похудении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости