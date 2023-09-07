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09:04, 7 сентября 2023Наука и техника

Samsung прекратила поддержку популярных флагманов

SamMobile: Samsung прекратила поддержку смартфонов серии Galaxy Note 10

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Южнокорейская корпорация Samsung перестанет оказывать поддержку пользователям смартфонов линейки Galaxy Note 10. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты медиа сослались на анонс компании, в котором Samsung признала устройства устаревшими и прекратила их поддержку. В отчете говорится, что Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ больше не будут получать никаких обновлений. Устройства вышли в августе 2019 года.

В корпорации отметили, что популярные ранее аппараты не получат никаких обновлений, включая различные патчи. Это означает, что пользоваться смартфонами серии Galaxy Note 10 может быть небезопасно. Телефоны вышли в продажу с операционной системой Android 9, последней поддерживаемой ОС для флагманов оказалась Android 12.

Авторы отметили, что в январе 2020 года Samsung выпустила продолжение серии Galaxy Note 10 Lite. В отличие от ранних аппаратов линейки, эта модель будет и дальше получать патчи безопасности.

В начале сентября аналитики TrendForce предсказали лидерство американской компании Apple на мировом рынке смартфонов благодаря новым устройствам бренда. Ожидается, что корпорация сменит текущего лидера Samsung.

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    Андрей Ставицкий
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