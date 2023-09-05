Apple предсказали лидерство на рынке смартфонов

9to5Mac: Apple станет новым лидером на рынке смартфонов благодаря iPhone 15

Аналитики TrendForce предсказали лидерство американской компании Apple на мировом рынке смартфонов благодаря новым устройствам бренда. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты изучили отчет агентства, авторы которого отметили, что во втором квартале 2023-го Apple поставила на рынок 42 миллиона единиц смартфонов — по сравнению с первым кварталом спад составил 21,2 процента. Текущий лидер рынка Samsung отгрузил 53,9 миллиона единиц, снижение составило 12,4 процента. При этом специалисты увидели хорошие перспективы корпорации Тима Кука стать лидером отрасли.

В материале говорится, что поставки Apple традиционно проседают во втором квартале года. Это вызвано тем, что компания запускает разработку и производство новой серии iPhone. «Если устройства линейки iPhone 15 превзойдет ожидания рынка, у Apple есть хорошие шансы вытеснить Samsung с ее давней позиции лидера мирового рынка», — подчеркнули авторы TrendForce.

Выводы аналитиков не противоречат отчету IDC, авторы которого ранее заявили, что доля устройств на базе iOS вырастет в 2023 году на 1,1 процента, достигнув рекордного показателя в 19,9 процента. При этом доля Android-аппаратов снизится на 6 процентов.

Также журналисты заметили, что в TrendForce и IDC согласны с тем, что рынок смартфонов падает. «Спрос на потребительских рынках, таких как Китай, Европа и Северная Америка, не продемонстрировал значительного восстановления во второй половине года», — отметили аналитики TrendForce. В IDC рассказали, что в 2023 году будет зафиксирован самый низкий уровень поставок смартфонов за десятилетие.

В конце августа специалисты Omdia заключили, что устройства Apple и Samsung заняли весь топ-10 самых популярных смартфонов первой половины 2023 года. Лидером рынка назвали флагман Apple iPhone 14 Pro Max, который разошелся тиражом 26,5 миллиона экземпляров.