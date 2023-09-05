Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 5 сентября 2023Наука и техника

Apple предсказали лидерство на рынке смартфонов

9to5Mac: Apple станет новым лидером на рынке смартфонов благодаря iPhone 15

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Аналитики TrendForce предсказали лидерство американской компании Apple на мировом рынке смартфонов благодаря новым устройствам бренда. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты изучили отчет агентства, авторы которого отметили, что во втором квартале 2023-го Apple поставила на рынок 42 миллиона единиц смартфонов — по сравнению с первым кварталом спад составил 21,2 процента. Текущий лидер рынка Samsung отгрузил 53,9 миллиона единиц, снижение составило 12,4 процента. При этом специалисты увидели хорошие перспективы корпорации Тима Кука стать лидером отрасли.

В материале говорится, что поставки Apple традиционно проседают во втором квартале года. Это вызвано тем, что компания запускает разработку и производство новой серии iPhone. «Если устройства линейки iPhone 15 превзойдет ожидания рынка, у Apple есть хорошие шансы вытеснить Samsung с ее давней позиции лидера мирового рынка», — подчеркнули авторы TrendForce.

Материалы по теме:
Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
Запас прочности.Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
26 мая 2021
Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Дороже денегНа что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
18 марта 2021

Выводы аналитиков не противоречат отчету IDC, авторы которого ранее заявили, что доля устройств на базе iOS вырастет в 2023 году на 1,1 процента, достигнув рекордного показателя в 19,9 процента. При этом доля Android-аппаратов снизится на 6 процентов.

Также журналисты заметили, что в TrendForce и IDC согласны с тем, что рынок смартфонов падает. «Спрос на потребительских рынках, таких как Китай, Европа и Северная Америка, не продемонстрировал значительного восстановления во второй половине года», — отметили аналитики TrendForce. В IDC рассказали, что в 2023 году будет зафиксирован самый низкий уровень поставок смартфонов за десятилетие.

В конце августа специалисты Omdia заключили, что устройства Apple и Samsung заняли весь топ-10 самых популярных смартфонов первой половины 2023 года. Лидером рынка назвали флагман Apple iPhone 14 Pro Max, который разошелся тиражом 26,5 миллиона экземпляров.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожье сообщили о попавших в огневой мешок украинских войсках

    Украинский дрон сбили над Крымом

    Избиение воспитанников российского детского приюта сняли на видео

    В США рассказали об угрозе дружбы Путина и Ким Чен Ына для Запада

    Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые заметили вместе на публике

    Бывший заключенный ударил себя ножом в живот в полицейском участке в Москве

    Появились кадры с места падения беспилотника в Истринском районе под Москвой

    Женившийся восемь раз 75-летний мужчина нашел настоящую любовь

    Двое пожилых россиян пропали без вести на Камчатке

    СКР начал еще одно расследование преступлений ВФУ в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости