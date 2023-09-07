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03:28, 7 сентября 2023Наука и техника

Российские бойцы будут защищаться от управляемых ракет с помощью дымовых гранат

Армия России приняла на снабжение гранату РДГ-У для защиты от управляемых ракет

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бойцы будут защищаться от высокоточных управляемых ракет с помощью новейших унифицированных дымовых гранат РДГ-У, которые российская армия приняла на снабжение, сообщает РИА Новости.

«Началась постановка на снабжение Вооруженных сил РФ унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У», — заявил источник агентства.

Отмечается, что граната способна мгновенно создать завесу в момент срабатывания, а также подпитывать ее долгое время. РДГ-У планируют применять для укрытия военных и техники от ракетных ударов противника. Разработчики гранаты рассказали, что солдаты смогут самостоятельно обеспечивать себе дымовую завесу, не используя для этого спецтехнику и специалистов по радиационной, химической и биологической защите.

Ранее стало известно, что российское предприятие «Кронштадт» заключило контракт с производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на создание программного обеспечения (ПО) для роевого применения дронов.

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    Марина Совина
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