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15:36, 5 сентября 2023Наука и техника

В России разработают программное обеспечение для роя дронов

«Кронштадт» разработает программное обеспечение для роя дронов до 2026 года

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российское предприятие «Кронштадт» заключило контракт с производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на создание программного обеспечения (ПО) для роевого применения дронов. Об этом со ссылкой на организацию сообщает ТАСС.

«Петербургское подразделение компании "Кронштадт" заключило контракт с одним из крупных российских производителей БПЛА на разработку ПО для роевого применения беспилотных летательных аппаратов. Разработку планируется завершить до 2026 года», — заявили в «Кронштадте».

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Разрабатываемое ПО сможет подготавливать полетные задания, контролировать полет, управлять целевыми нагрузками и менять маршрут полета, а также контролировать результаты работы дронов. В организации отметили, что за счет применения технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта ПО обеспечит эффективное управление группой дронов одним оператором из наземного пункта.

Представитель «Кронштадта» уточнил, что в будущем ПО можно будет адаптировать под различные модели дронов. По его словам, оператор будет выдавать задачу ведущему беспилотнику, который благодаря алгоритму будет формировать задания и распределять их между аппаратами группы.

В августе стало известно, что в России разработали комплекс «Адмирал-Авианосец» на базе БПЛА самолетного типа, который предназначен для транспортировки боевых FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») до цели. БПЛА может нести два маленьких ударных дрона.

В январе гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация создает малые коптеры, которые могут сбрасывать гранаты и наносить удары в составе роя.

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    Даниил Иринин
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