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12:43, 7 сентября 2023Мир

Кремль отреагировал на идею изъятия в США имущества россиян

Песков назвал незаконной идею изъятия в США имущества граждан России

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на идею изъятия в США имущества граждан России. Он подчеркнул, что Москва воспринимает это абсолютно негативно, так как подобные действия незаконны. Его цитирует РИА Новости.

«В любом случае восприняли абсолютно негативно, потому что все случаи, связанные с блокировкой и арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, к частной собственности, смешанным видам собственности РФ за границей, мы считаем незаконными актами», — объяснил пресс-секретарь российского президента.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что средства, конфискованные у подсанкционных российских предпринимателей, Вашингтон направит на реабилитацию солдат Вооруженных сил Украины. Речь идет о 5,4 миллиона долларов — такую сумму Вашингтон конфисковал у российского предпринимателя Константина Малофеева, фигурирующего в американских санкционных списках с 2014 года.

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