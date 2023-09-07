Названы последствия отключения Starlink для атак ВСУ

Военный эксперт Кошкин: отключение Starlink создаст проблемы для любых атак ВСУ

Из-за отключения сети спутниковой связи Starlink около Крыма Вооруженным силам Украины (ВСУ) сложнее атаковать полуостров дронами и проводить другие операции. Об этом «Ленте.ру» сообщил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Те беспилотники, которые идут по GPS, используя интернет Starlink, конечно, не смогут атаковать Крым. Есть определенная доля, которую они используют [именно через Starlink], они давно столкнулись с этой проблемой и постараются ее обойти. Все, что завязано на Starlink в военном плане, будет испытывать трудности», — назвал последствия для Киева специалист.

О том, что бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск отключал в 2022 году Starlink около Крыма, сообщил телеканал CNN со ссылкой на биографическую книгу «Илон Маск» Уолтера Айзексона.

«Когда украинские подводные беспилотники, начиненные взрывчаткой, приблизились к российскому флоту, они потеряли связь и просто прибились к берегу», — говорится в опубликованных фрагментах.

Как пишет автор книги, предприниматель опасался, что, если Киев попытается начать наступление на Крым, Москва применит ядерное оружие. При этом украинские власти просили Маска восстановить работу спутников.