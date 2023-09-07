Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:40, 7 сентября 2023Бывший СССР

Названы последствия отключения Starlink для атак ВСУ

Военный эксперт Кошкин: отключение Starlink создаст проблемы для любых атак ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Из-за отключения сети спутниковой связи Starlink около Крыма Вооруженным силам Украины (ВСУ) сложнее атаковать полуостров дронами и проводить другие операции. Об этом «Ленте.ру» сообщил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Те беспилотники, которые идут по GPS, используя интернет Starlink, конечно, не смогут атаковать Крым. Есть определенная доля, которую они используют [именно через Starlink], они давно столкнулись с этой проблемой и постараются ее обойти. Все, что завязано на Starlink в военном плане, будет испытывать трудности», — назвал последствия для Киева специалист.

О том, что бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск отключал в 2022 году Starlink около Крыма, сообщил телеканал CNN со ссылкой на биографическую книгу «Илон Маск» Уолтера Айзексона.

«Когда украинские подводные беспилотники, начиненные взрывчаткой, приблизились к российскому флоту, они потеряли связь и просто прибились к берегу», — говорится в опубликованных фрагментах.

Как пишет автор книги, предприниматель опасался, что, если Киев попытается начать наступление на Крым, Москва применит ядерное оружие. При этом украинские власти просили Маска восстановить работу спутников.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Названы последствия отключения Starlink для атак ВСУ

    Стало известно имя нового «наследника» империи Вячеслава Зайцева

    Мошенники придумали новое применение социальной инженерии для кражи денег

    Президент Грузии посоветовала забыть мечту о ее отставке

    В США предположили сроки наступления ВСУ

    Сборные России и Египта вничью сыграли в товарищеском матче

    Женщина рассказала о причине появления у нее синего пота

    Выглядящая на 20 лет моложе 70-летняя пенсионерка поделилась секретами красоты

    Вице-президент США заявила о готовности занять место Байдена

    США поддержали Молдавию в споре с долгом перед «Газпромом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости