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14:30, 7 сентября 2023Среда обитания

Десятки тысяч IT-специалистов получат льготную ипотеку к концу года

Минцифры: не менее 30 тыс. IT-специалистов получат льготную ипотеку к концу года
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

К концу 2023 года льготную ипотеку получат десятки тысяч IT-специалистов. Об этом заявил замглавы Минцифры России Андрей Заренин, передает ТАСС.

По словам Заренина, с момента старта программы льготной ипотеки ее успели получить 23 тысячи специалистов. Общая сумма выданных кредитов составила 207 миллиардов рублей. «Планируем, что к концу года ипотека льготных IT-специалистов будет выдана не меньше 30 тысячам», — отметил он.

1 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому работающие в IT-сфере граждане смогут оформить льготную ипотеку без соблюдения требований к размеру минимальной зарплаты. Правило распространяется на специалистов моложе 36 лет. До этого момента жителям миллионников для оформления такого кредита было необходимо зарабатывать не менее 120 тысяч рублей в месяц, а жителям остальных городов — не менее 70 тысяч.

Ранее стало известно, что банки смогут начать выдачу льготной IT-ипотеки по новым, смягченным условиям с 9 сентября.

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    Александра Качан
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