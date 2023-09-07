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14:46, 7 сентября 2023Мир

Премьер Японии раскритиковал Россию и Китай

Премьер Японии Кисида раскритиковал Россию и Китай за «силовой подход»
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Bay Ismoyo / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида раскритиковал Россию и Китай за «силовой подход к смене статус-кво». Его слова, сказанные на Восточноазиатском саммите, приводит ТАСС.

Он заявил, что односторонние попытки изменения статус-кво при помощи силы неприемлемы в любой части мира, и Япония выступает против них. Кисида высказался за недопустимость милитаризации и действий по принуждению в Южно-Китайском море и «продолжающихся и активизирующихся действий» в Восточно-Китайском море, явно имея в виду Китай.

Также он в очередной раз обвинил Россию в контексте конфликта на Украине.

Кроме этого, Кисида упомянул сброс зараженной воды с атомной электростанции «Фукусима-1», за что ее критикует Китай. Премьер-министр Японии заверил, что это происходит в соответствии с международными стандартами.

Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу предложил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну провести военно-морские учения двух стран с участием Китая.

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    Александр Слабиев
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