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04:36, 7 сентября 2023Россия

Военный аналитик рассказал о тактике российских войск вблизи Работино

Леонков: войска РФ заманивают ВСУ в район вокруг Работино и наносят удары

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военный аналитик Алексей Леонков рассказал о тактике российских войск вблизи Работино. По его словам, они заманивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в район вокруг населенного пункта и наносят удары, передают «Известия».

Эксперт отметил, что там давно идут боестолкновения, военнослужащие РФ отбивают атаки и держат ключевые позиции на высотах в окрестностях.

«Поэтому противника заманивают туда, он докладывает, что этот пункт им взят, туда начинают перебрасывать подкрепления, и в определенный момент нашими бойцами наносится удар, и противник несет существенные потери», — пояснил Леонков.

Он указал, что этим объясняется частота атак. Эксперт также добавил, что ВСУ пытаются развивать успех, который в принципе не может развить.

6 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России тактически отошли из населенного пункта Работино. Он отметил, что после продолжительных боев населенного пункта практически не существует, он «остался только на карте».

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    Марина Совина
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