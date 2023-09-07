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06:51, 7 сентября 2023Россия

В Ростове-на-Дону созовут экстренное заседание после падения дронов

Мэр Ростова-на-Дону Логвиненко созвал экстренное заседание после падения дронов
СюжетРабота систем ПВО:
Алексей Логвиненко

Алексей Логвиненко. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям созовут в Ростове-на-Дону после падения двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сбитых российской системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Telegram-канале рассказал мэр города Алексей Логвиненко.

Глава города дал поручение службам провести поквартирный обход и составить список жителей пострадавших домов. «На 07:00 назначил экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», — подчеркнул он.

Логвиненко добавил, что необходима коррдинация работы всех служб по установлению причиненного ущерба и оказанию всей необходимой помощи жителям.

Ранее военные прибыли к месту падения БПЛА у штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Один дрон, сбитый ПВО, упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре, в районе улицы Пушкинской.

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    Марина Совина
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