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06:20, 7 сентября 2023Россия

Военные прибыли к месту падения беспилотника в Ростове-на-Дону

РИА Новости: военные прибыли к месту падения БПЛА у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

На место падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону возле здания штаба Южного военного округа (ЮВО) прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, место падения одного из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в центре города сейчас оцеплено. Военные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов приступили к работе. Они просят местных жителей покинуть территорию. Напротив места падения дрона располагается штаб ЮВО.

В ночь со среды на четверг, с 6 на 7 сентября, стало известно о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев рассказал, что сбитый ПВО один дрон упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре, в районе улицы Пушкинской, 42.

Также сообщалось, что в Ростове-на-Дону прогремел взрыв недалеко от штаба ЮВО.

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    Марина Совина
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