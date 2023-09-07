В «Молдовагазе» удивились оценке долга страны перед «Газпромом»

В «Молдовагазе» удивились озвученным властями Молдавии долгом перед «Газпромом»

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан удивился озвученной молдавскими властями по итогам проведенного аудита сумме долга перед «Газпромом» в 8,6 миллиона долларов. Компания позднее письменно выскажется о сложившейся ситуации, пообещал он в своем Telegram-канале.

Давая предварительную оценку, Чебан выразил недоумение озвученной цифрой, указав, что текущая задолженность двух поставщиков центрального отопления в Молдавии перед АО «Молдовагаз», подтвержденная документами, составляет 46 миллионов долларов.

Сумма требований «Газпрома» составляет 709 миллионов долларов, из которых 433 миллиона являются основной суммой, а остальное — пеня за просрочку платежей. С заявленной в Молдавии оценкой российская компания категорически не согласилась, указав, что аудитор был в одностороннем порядке определен молдавской стороной без согласования с «Газпромом» и «Молдовагазом».

Премьер-министр республики Дорин Речан объявил, что ни правительство Молдавии, ни ее граждане не будут платить по долгам за газ, которые «выдумал» «Газпром». В разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских указал, что отказ Молдавии платить России исторический долг за газ свидетельствует, что Москве стоит прекратить экспортировать другим государствам газ в долг.