Россиянка обвинила экс-супруга в девятилетнем насилии над ее ребенком

В Петербурге женщина обвинила экс-супруга в девятилетнем насилии над ее ребенком

В Санкт-Петербурге 46-летняя местная жительница обвинила бывшего супруга в девятилетнем насилии над ее дочерью. Об этом сообщает 78.ru.

Женщина обратилась в полицию, где рассказала, что ее бывший супруг совершал действия сексуального характера в отношении ее ребенка с 2011 по 2020 годы. Когда потерпевшая в первый раз подверглась насилию, ей было пять лет. Она приходилась мужчине падчерицей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Местоположение мужчины в настоящее время неизвестно. По словам экс-супруги, он проживает в Краснодаре. Мужчина является уроженцем Узбекской ССР и на территории Петербурга зарегистрирован не был.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в автобусе избили подростка-инвалида за обращение «женщина».