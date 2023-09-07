ТАСС: оборот Wildberries может вырасти до трех триллионов рублей

Оборот российского маркетплейса Wildberries может вырасти до трех триллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил совладелец упомянутой платформы Владислав Бакальчук на New Retail Forum, по итогам текущего года Wildberries ожидает роста оборота площадки на 80-85 процентов по сравнению с предыдущим годом. По его словам, динамика показателя будет обеспечена благодаря общему росту рынка. Он пояснил, что увеличивается как число клиентов, так и количество товаров.

Ранее в сентябре сотрудница Wildberries нашла способ украсть брендовые вещи на маркетплейсе. 21-летняя Устинья из Нижнего Новгорода зарегистрировала на платформе несколько аккаунтов, привязала к ним подменные телефонные номера и стала оформлять заказы в свой ПВЗ (пункт выдачи заказов). После их получения россиянка меняла в коробках вещи на подделки и отправляла обратно.