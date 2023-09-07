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09:10, 7 сентября 2023Мир

Прокуратура США в сентябре предъявит сыну Байдена обвинения в хранении оружия

Politico: прокуратура США хочет предъявить обвинения Хантеру Байдену в сентябре

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Прокуратура США хочет предъявить обвинения сыну президента США Джо Байдена Хантеру в незаконном хранении оружия в конце сентября. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что Байдену будут предъявлены обвинения в Делавэре по пунктам уголовного преступления, связанного с покупкой им оружия в октябре 2018 года.

В материалах дела прокурор Лео Уайз изложил свои расчеты сроков, которых федеральное правительство должно придерживаться. По его словам, крайний срок, установленный правительством для предъявления обвинения сыну президента, — 29 сентября.

Ранее сын президента США признал вину в неуплате налогов и пошел на сделку со следствием в вопросе незаконного хранения оружия, хотя потом передумал подписывать соглашение с судом. При этом расследование по другим возможным правонарушениям Хантера продолжилось.

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    Семен Александров
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