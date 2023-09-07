Рябков раскритиковал поставки оружия с обедненным ураном для ВСУ
Замглавы МИД России Сергей Рябков раскритиковал поставки США оружия с обедненным ураном для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.
«Это не просто эскалационный шаг, это отражение возмутительного пренебрежения Вашингтоном экологическими последствиями применения такого рода боеприпасов в зоне боевых действий», — заявил он.
По его словам, этот преступный акт проявляет циничность политики США на Евразийском направлении. Вашингтону все равно, какой вред окружающей среде и людям может нанести подобное вооружение, добавил замглавы ведомства.
Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном. Отмечается, что Вашингтон выделил Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов.