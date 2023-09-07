Церемонию вручения почетного «Оскара» перенесли из-за забастовок в Голливуде

Церемония вручения почетного «Оскара» перенесена из-за забастовок в Голливуде

Американская академия кинематографических искусств и наук (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) приняла решение перенести 14-ю церемонию вручения премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе (почетный «Оскар») из-за забастовок актеров и сценаристов в Голливуде. Об этом сообщает Vanity Fair.

Мероприятие должно было состояться 18 ноября 2023 года, однако пройдет 9 января 2024-го. По данным издания, проведение мероприятия в конце этого года невозможно, так как из-за стачек актеры, сценаристы и другие деятели кино не могут участвовать в продвижении фильмов: в рамках забастовки им запрещено участвовать в рекламных кампаниях.

Почетный «Оскар» был учрежден в 1948 году на 21-й церемонии вручения наград Киноакадемии, чтобы отметить достижения в кинематографе, которые не попадают под действие существующих премий. Премия присуждается не за конкретный год или определенный фильм, а за существенные достижения в области кино и вклад в киноиндустрию в целом.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. О забастовке сценаристов Голливуда сообщалось в начале мая. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года.

Ранее киностудия Warner Brothers оценила убытки, которые могут принести забастовки сценаристов и актеров США.