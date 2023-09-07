В Кремле оценили активность россиян на выборах

Песков о прогнозе по явке на выборах: в последние годы явка была высокой

В Кремле оценили явку россиян на проводимые в последние несколько лет выборы как «достаточно высокую». Слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

10 сентября в России пройдет единый день голосования.

По словам Пескова, повышение явки произошло как из-за развития связанных с проведением голосования технологий, так и из-за возросшей активности участвовавших в выборах россиян.

Представитель Кремля отметил чрезвычайную важность электоральных процессов. «Потому что люди избирают тех, кто будет непосредственно решать их ежедневные задачи у них в районе, городе», — пояснил он.

Ранее в Кремле рассказали о планах президента России Владимира Путина на единый день голосования. По словам Пескова, глава государства, скорее всего, примет участие в выборах удаленно. Сам формат электронного голосования пресс-секретарь назвал простым и удобным способом реализации активного избирательного права.