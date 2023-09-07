В Кремле отреагировали на ситуацию с арестом командира армии ПВО

Песков об аресте командира армии ПВО Огниенко: не располагаю такой информацией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о ситуации с арестом по делу о взятке командира 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко. Слова официального представителя Кремля приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что российских командующих армией и дивизией Константина Огиенко и Дмитрия Беляцкого обвинили во взяточничестве и поместили в СИЗО. По данным следствия, Беляцкий по поручению Огиенко организовал получение взятки для передачи земель оборонного назначения гражданской организации. Офицеры планировали получить 30 миллионов рублей, но получили только 500 тысяч.

«Я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет», — сказал Песков.

В сентябре военные следственные органы Следственного комитета (СК) России заочно обвинили в совершении тяжких преступлений и объявили в международный розыск командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергея Бурденюка — следствие считает, что Бурденюк совместно с неустановленными лицами из руководства Минобороны Украины неоднократно организовывал налеты беспилотников в воздушное пространство России с последующими атаками на военные аэродромы.