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18:34, 7 сентября 2023Силовые структуры

Одиннадцатиклассник изнасиловал 12-летнюю россиянку

В Петербурге одиннадцатиклассник изнасиловал 12-летнюю школьницу

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге одиннадцатиклассник изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, это произошло в апреле. В настоящий момент школьник задержан. Он признал вину и раскаялся.

В отношении юноши возбудили дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге удалось задержать мигранта, который жестоко расправился с двумя девушками 30 лет назад.

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    Екатерина Власова
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