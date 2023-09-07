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Одиннадцатиклассник изнасиловал 12-летнюю россиянку
В Петербурге одиннадцатиклассник изнасиловал 12-летнюю школьницу
В Санкт-Петербурге одиннадцатиклассник изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, это произошло в апреле. В настоящий момент школьник задержан. Он признал вину и раскаялся.
В отношении юноши возбудили дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге удалось задержать мигранта, который жестоко расправился с двумя девушками 30 лет назад.