На предприятии в Брянске потушили пожар после падения дрона

Богомаз: пожарные потушили пожар на предприятии в Брянске после падения дрона

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в административном здании промышленного объекта в Брянске после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения попал в административное здание, в результате чего произошло возгорание. В настоящее время горение ликвидировано», — сообщил глава региона.

Богомаз уточнил, что к тушению пожара привлекались 12 единиц техники и более 40 человек личного состава МЧС России. Пострадавших нет, оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.

В четверг, 7 сентября, в Брянской области пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа. В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два дрона. Один из беспилотников был уничтожен в воздухе.