На предприятии в Брянске потушили пожар после падения дрона
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в административном здании промышленного объекта в Брянске после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Украинские террористы попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения попал в административное здание, в результате чего произошло возгорание. В настоящее время горение ликвидировано», — сообщил глава региона.
Богомаз уточнил, что к тушению пожара привлекались 12 единиц техники и более 40 человек личного состава МЧС России. Пострадавших нет, оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.
В четверг, 7 сентября, в Брянской области пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа. В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два дрона. Один из беспилотников был уничтожен в воздухе.