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19:30, 7 сентября 2023Россия

Путин узнал об основных проблемах Мордовии

Глава Мордовии Здунов доложил президенту Путину об основных проблемах республики

Фото: Президент России / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава региона заявил президенту, что основная сложность в республике, по его мнению, заключается в финансах. Политик пояснил, что Мордовия является дотационным регионом, а также заявил, что республика должна наращивать доходы и развивать собственную экономику.

Здунов также назвал сложной сферу демографии. Он выразил мнение, что в Мордовии необходимо создавать условия для детей и беременных женщин, чтобы не было оттока населения из региона. Также, доложил политик, на данный момент идет поиск решения проблемы уличных канализаций.

Ранее Путин провел рабочую встречу с врио главы Омской области Виталием Хоценко. Врио главы региона доложил главе государства о росте промышленного производства, в том числе за счет предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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    Никита Абрамов
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