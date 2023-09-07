Путин узнал об основных проблемах Мордовии

Глава Мордовии Здунов доложил президенту Путину об основных проблемах республики

Президент России Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава региона заявил президенту, что основная сложность в республике, по его мнению, заключается в финансах. Политик пояснил, что Мордовия является дотационным регионом, а также заявил, что республика должна наращивать доходы и развивать собственную экономику.

Здунов также назвал сложной сферу демографии. Он выразил мнение, что в Мордовии необходимо создавать условия для детей и беременных женщин, чтобы не было оттока населения из региона. Также, доложил политик, на данный момент идет поиск решения проблемы уличных канализаций.

Ранее Путин провел рабочую встречу с врио главы Омской области Виталием Хоценко. Врио главы региона доложил главе государства о росте промышленного производства, в том числе за счет предприятий оборонно-промышленного комплекса.