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11:14, 7 сентября 2023Россия

Двухлетний ребенок пропал в российском регионе

В Туве с чабанской стоянки пропала двухлетняя девочка

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Туве с чабанской стоянки пропала двухлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram.

Ребенка потеряли вечером 6 сентября в 30 километрах от сумона Кара-Холь Бай-Тайгинского района. Родственники пытались самостоятельно разыскать девочку, но безрезультатно. На место выдвинулась аэромобильная группировка республиканского главка. Всего к поискам привлекли 57 человек.

Дополнение: пропавшую с чабанской стоянки девочку нашли, она в удовлетворительном состоянии.

В августе в Краснодаре спустя три дня поисков нашли живым пропавшего восьмилетнего мальчика.

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    Евгения Куликова
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