Politico: руководители разведки Украины отчитались перед Сенатом США

Высокопоставленные представители украинской разведки отчитались перед членами комитета Сената США по разведке. Об этом сообщает американское издание Politico.

Уточняется, что украинские чиновники провели брифинг для парламентариев США в частном порядке. При этом Politico не уточнило, кто именно принял участие в отчете. Само мероприятие было посвящено ходу наступления Украины и перспективам Киева в конфликте.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что потери Вооруженных сил Украины к концу года составят полмиллиона человек. Он также указал, что киевские власти намеренно не записывают в потери солдат, которые не вернулись с поле боя, чтобы не выплачивать пособия семьям.