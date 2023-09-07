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11:50, 7 сентября 2023Бывший СССР

Украинская разведка отчиталась перед Сенатом США

Politico: руководители разведки Украины отчитались перед Сенатом США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Высокопоставленные представители украинской разведки отчитались перед членами комитета Сената США по разведке. Об этом сообщает американское издание Politico.

Уточняется, что украинские чиновники провели брифинг для парламентариев США в частном порядке. При этом Politico не уточнило, кто именно принял участие в отчете. Само мероприятие было посвящено ходу наступления Украины и перспективам Киева в конфликте.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что потери Вооруженных сил Украины к концу года составят полмиллиона человек. Он также указал, что киевские власти намеренно не записывают в потери солдат, которые не вернулись с поле боя, чтобы не выплачивать пособия семьям.

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    Алевтина Запольская
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