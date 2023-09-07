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19:26, 7 сентября 2023Забота о себе

Названа уникальная особенность организма рыжеволосых людей

Врач-генетик Акименко: рыжеволосые люди реже испытывают дефицит витамина D

Фото: Hootan Safiyari / Unsplash

Рыжеволосые люди реже испытывают дефицит витамина D из-за уникальной особенности своего организма. Об этом рассказала врач-генетик Антонина Акименко изданию «Газета.Ru».

Специалистка объяснила, что в крови рыжеволосых содержится больше вещества, которое является предшественником витамина D. «Благодаря такой особенности рыжеволосые люди могут более эффективно синтезировать собственный витамин D», — сказала Акименко.

Врач назвала эту способность эволюционной адаптацией к проживанию в условиях низкой освещенности, например, в Северной Европе. Однако у нее есть негативные побочные эффекты, которые необходимо учитывать.

Давно известно, что рыжие подвержены более высокому риску солнечных ожогов и рака кожи. Этого вполне закономерно, потому что рыжие волосы обычно идут в паре со светлой кожей, которая более уязвима к УФ-излучению

Антонина Акименковрач-генетик
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Специалистка посоветовала рыжеволосым всегда использовать солнцезащитный крем с высоким SPF, чтобы избежать солнечных ожогов и снизить риск рака кожи.

Ранее гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала о последствиях избытка витамина D в организме. По ее словам, такое состояние грозит образованием камней в почках и нарушением работы сердечно-сосудистой системы.

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    Екатерина Улитина
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