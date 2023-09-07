10 девушек обвинили уехавшего из России композитора в изнасилованиях

10 девушек обвинили российского композитора Кирилла Широкова в изнасилованиях

10 девушек обвинили уехавшего из России композитора Кирилла Широкова в изнасилованиях. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что музыкант 13 лет издевался над партнершами, включая жену. В настоящий момент они объединились и ищут девушек, которые также могли пострадать от его рук.

По словам бывшей супруги 33-летнего пианиста Ариадны Мэй, на которой он женился в 2010 году, Широков сразу после свадьбы начал проявлять садистские наклонности. Он регулярно избивал жену, связывал ее голой, душил, плевался в нее и угрожал физической расправой, а в случае расставания композитор угрожал покончить с собой.

Кроме Мэй, в подобных актах насилия Широкова обвинили и другие девушки. Среди них хореографы, актрисы, композиторы, режиссеры и художницы. Известно, что последний инцидент случился в апреле текущего года. Однако пострадавшие остановились лишь на публичных обвинениях: в правоохранительные органы никто не обращался. Сам музыкант подтвердил обвинения в личных страницах соцсетях, признавшись, что ему необходима терапия.

Кирилл Широков — выпускник Московской консерватории имени Чайковского. Он участвовал в российских и международных музыкальных проектах в качестве композитора-пианиста, импровизатора и поэта, работал в «Электротеатре Станиславский» в Москве. По данным Telegram-канала Shot, в настоящий момент Широков живет в Германии, куда уехал по гуманитарной визе.

Ранее еще одна девушка обвинила американского певца и участника группы Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании. До этого против артиста выдвинули обвинения две другие женщины.