Сингапур решил бороться с океаном

Reuters: в Сингапуре открыли научный центр для борьбы с повышением уровня моря

В Сингапуре решили бороться с повышением уровня моря на фоне глобального потепления с помощью нового научного центра. Таким образом островное государство планирует защититься от океана, сообщает Reuters.

Институт защиты побережья и устойчивости к наводнениям (CFI Singapore) открылся в четверг, 7 сентября. Основной задачей учреждения является поиск долговременных решений по защите низменных земель от затопления. На данный момент уровень моря повышается на три-четыре миллиметра в год, что представляет угрозу для части территории государства.

Почти треть Сингапура расположена на высоте менее пяти метров над уровнем моря. Среднегодовое количество осадков составляет около 2,5 тысячи миллиметров, что делает город-государство уязвимым для наводнений уже сейчас. Согласно прогнозам, к концу XXI века средний уровень моря поднимется на один метр, при этом ситуация может усугубиться из-за участившихся осадков, мощных приливов и интенсивных штормов.

CFI Singapore совместно с Советом коммунального хозяйства (PUB), агентством водоснабжения и Национальным университетом Сингапура запустил исследовательские проекты по изучению новых инженерных возможностей и природных решений с использованием мангровых зарослей и морских водорослей для сохранения береговых линий.

Ранее сообщалось, что Нью-Йорк начал опускаться под воду из-за веса небоскребов. По словам ученых, это обстоятельство делает город более уязвимым перед стихийными бедствиями.