Дачникам назвали предотвращающее появление тли средство

Агроном Коврижных: полив деревьев холодной водой предотвратит появление тли

Использование холодной воды поможет владельцам дачных участков предотвратить появление тли на деревьях. Эффективное для такой цели средство назвала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

По словам эксперта, яйца тли предпочитают зимовать в коре деревьев, укрытой мхом. Удалить их поможет полив деревьев, вместе со стволами и ветками, большим количеством холодной воды. Помимо этого, специалист порекомендовала опрыскать землю вокруг растений раствором с добавлением нескольких капель жидкости для мытья посуды.

Ранее в сентябре Анастасия Коврижных предложила дачникам бороться с гусеницами и тлей с помощью чистотела. Она отметила, что если присыпать порошком из этого растения посадки, то вышеупомянутые вредители надолго покинут участок.