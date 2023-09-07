Среда обитания
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16:41, 7 сентября 2023Среда обитания

Дачникам назвали предотвращающее появление тли средство

Агроном Коврижных: полив деревьев холодной водой предотвратит появление тли

Фото: R. Guenter / blickwinkel / Globallookpress.com

Использование холодной воды поможет владельцам дачных участков предотвратить появление тли на деревьях. Эффективное для такой цели средство назвала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

По словам эксперта, яйца тли предпочитают зимовать в коре деревьев, укрытой мхом. Удалить их поможет полив деревьев, вместе со стволами и ветками, большим количеством холодной воды. Помимо этого, специалист порекомендовала опрыскать землю вокруг растений раствором с добавлением нескольких капель жидкости для мытья посуды.

Ранее в сентябре Анастасия Коврижных предложила дачникам бороться с гусеницами и тлей с помощью чистотела. Она отметила, что если присыпать порошком из этого растения посадки, то вышеупомянутые вредители надолго покинут участок.

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    Полина Кислицына
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