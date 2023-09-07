В МИД России рассказали о заинтересованности Турции в БРИКС

Глава департамента МИД России Биричевский: Турция смотрит на БРИКС с интересом

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал о заинтересованности Турции в БРИКС. Об этом он рассказал в беседе с TV BRICS.

По словам Биричевского, интерес к партнерству с БРИКС проявляет Индонезия, несмотря на то, что в настоящее время эта страна не присоединилась к объединению. «Посматривает, насколько нам известно, с очень большим интересом на БРИКС Турция», — добавил он.