Федор Емельяненко появится в игре UFC 5

Российский боец Федор Емельяненко появится в качестве персонажа в игре UFC 5

В сети появился трейлер игры UFC 5, выпускаемой компанией EA Sports. Видео доступно на YouTube-канале GameSpot Trailers

В новой части симулятора поединков в качестве персонажа появится российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко. Он будет доступен в Deluxe-издании игры. Также владельцы расширенной версии получат таких дополнительных бойцов, как Майк Тайсон и Мохаммед Али.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе. На кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко. В его активе — 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS.