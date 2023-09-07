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12:35, 7 сентября 2023Россия

Кремль отказался комментировать угон вертолета россиянином по указу с Украины

Песков переадресовал в МО вопрос об угоне вертолета летчиком по указу с Украины
СюжетМинобороны:

Фото: Sputnik / Sergey Guneev / Kremlin / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать угон вертолета летчиком-россиянином по указу с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что этот вопрос находится в компетенции Минобороны (МО) России, и предложил журналистам обратиться с запросом в оборонное ведомство.

Также Песков отметил, что об этом случае известно пока слишком мало. «Не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно», — подытожил он.

5 сентября стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска, после чего направился на Украину. Сам угон произошел 9 августа. Спустя месяц Главное разведывательное управление Минобороны Украины признало, что именно военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет.

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    Марк Леонов
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