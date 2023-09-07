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20:46, 7 сентября 2023Мир

США решили передислоцировать силы в Нигере

США передислоцируют силы и технику в Нигере и выведут часть персонала

Фото: Joe Raedle / Getty Images

США решили передислоцировать силы и технику в Нигере и вывести часть неосновного персонала «из соображений безопасности» после переворота. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Официальные лица отказались раскрывать, сколько военных покинет республику, а сколько передислоцируется с авиабазы 101 в Ниамее, столице Нигера, на авиабазу 201 в Агадесе. До передислокации в западноафриканской стране находилось 1100 американских военнослужащих.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что спецслужбы США якобы готовятся к ликвидации «неудобных лидеров» Нигера, пришедших к власти в результате переворота. По данным СВР, Вашингтон не устраивает смена власти в республике и в американском правительстве уже обсуждают исполнителей устранения нового руководства.

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    Виктория Кондратьева
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