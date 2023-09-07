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19:14, 7 сентября 2023Среда обитания

Жара поставила под угрозу производство вина в одной стране

Reuters: жара в Тунисе навредила производителям вина

Фото: Unsplash

Необычайно жаркое лето в Тунисе поставило под угрозу производство вина в стране, повредив или уничтожив виноградные насаждения, передает Reuters .

По данным Министерства сельского хозяйства страны, производство вина в стране сократилось на 20 процентов, при этом глава Синдиката производителей виноградников Салима Чауша заверил, что производство снизилось на 40-50 процентов.

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По словам фермера-винодела Вайди Грайя, его производство в этом году сократилось в пределах от 40 до 60 процентов после того, как в июле температура достигла 38-48 градусов Цельсия. Из-за жары в его винограде снизился уровень сахара, что сказалось на производстве вина. «Изменение климата повлияло как на количество, так и на качество продукции. Мы отложили сбор урожая, чтобы дождаться, когда уровень сахара в винограде достигнет приемлемого количества, но это неизбежно скажется на качестве продукта», — сказал он.

На помощь фермерам пришли некоторые корпорации. Так, в сотрудничающей с фермерами компании Coteaux Takelsa пообещали реструктурировать долги производителей. При этом на полках магазинов в стране представлен широкий спектр местной винной продукции, произведенной, в том числе, на севере страны, отмечает агентство.

Ранее служба Евросоюза Copernicus сообщила, что август стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений — температура в среднем во всем мире оказалась на 1,5 градуса выше среднего показателя доиндустриального периода. Июнь и июль также стали самыми жаркими месяцами, а июль также стал самым теплым месяцем лета.

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    Мария Черкасова
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