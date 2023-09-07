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14:42, 7 сентября 2023Мир

В Польше создана комиссия по «российскому влиянию»

PAP: в Польше создана комиссия по «российскому влиянию» 49 голосами сенаторов

Фото: The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland / Wikimedia

В Польше создана чрезвычайная комиссия по расследованию «российского влияния» на решения польских органов власти. Об этом сообщает агентство РАР.

За это проголосовали 49 сенаторов, лишь один воздержался, в то время как голосов против не было. Первое заседание запланировано уже на четверг, сообщает вице-спикер Сената Михал Каминьский.

В частности, задачи комиссии коснутся выявления потенциальных угроз со стороны российских спецслужб и разработка методов противодействия им также с помощью создания юридических механизмов. Кроме того, отмечается, что в сенатскую комиссию войдут семеро сенаторов, которые займутся поисками признаков «российского влияния» начиная с 2005 года

Ранее Польша внесла поправки в закон по изучению влияния России после критики США и Европейского союза. Согласно изменениям в законе, лицу, которое находится под влиянием России, не будет запрещено занимать государственные должности.
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    Анастасия Заикина
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