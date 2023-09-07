Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:47, 7 сентября 2023Мир

Захарова прокомментировала передислокацию войск США в Нигере

Захарова задалась вопросом, куда передислоцируются войска США в Нигере
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала передислокацию войск США в Нигере. Комментарий она написала в своем Telegram.

«В новости не хватает главного: а куда?» — задалась вопросом дипломат.

О том, что США решили передислоцировать силы и технику в Нигере, а также вывести часть неосновного персонала «из соображений безопасности» после переворота, ранее сообщал Reuters. До передислокации в западноафриканской стране находилось 1100 американских военнослужащих.

В ночь на 27 июля военные объявили о захвате власти в Нигере, приостановлении действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе, США и некоторых странах Африки силовую смену власти раскритиковали.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России открылись первые участки в ходе трехдневных выборов

    Шестой за сутки беспилотник сбили над Брянской областью

    В Дагестане обнаружили еще один склад со 137 тоннами селитры

    В США оценили сумму заблокированных российских активов

    Зеленский назвал главную задачу нового министра обороны Украины

    Семерых россиян госпитализировали из очага сибирской язвы

    Захарова прокомментировала передислокацию войск США в Нигере

    Капризова назвали претендентом на приз лучшему снайперу НХЛ

    ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми

    Москвичка год обкрадывала слабовидящую пожилую родственницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости