В Турции рассказали о давлении из-за Конвенции Монтрё

Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё, но не будет менять позицию

Турция испытывает давление из-за соблюдения Конвенции Монтрё об ограничении прохода военных кораблей в Черное море на фоне дискуссий об альтернативном коридоре для судов с украинских зерном после выхода России из зерновой сделки, но не будет менять позицию. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре.

«Давление есть с первого дня, когда мы официально заявили о применении [пунктов Конвенции Монтрё]. Но наша принципиальная позиция не изменилась», — заявил собеседник агентства, отказавшись назвать страны, оказывающие давление на Анкару.

В декабре 2022 года НАТО усилила давление на Турцию, чтобы страна пересмотрела свою позицию в вопросе соблюдения Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы и запрещающей пропуск туда военных кораблей.