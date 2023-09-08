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08:16, 8 сентября 2023Мир

В Турции рассказали о давлении из-за Конвенции Монтрё

Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё, но не будет менять позицию

Фото: Imad Alassiry / Unsplash

Турция испытывает давление из-за соблюдения Конвенции Монтрё об ограничении прохода военных кораблей в Черное море на фоне дискуссий об альтернативном коридоре для судов с украинских зерном после выхода России из зерновой сделки, но не будет менять позицию. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре.

«Давление есть с первого дня, когда мы официально заявили о применении [пунктов Конвенции Монтрё]. Но наша принципиальная позиция не изменилась», — заявил собеседник агентства, отказавшись назвать страны, оказывающие давление на Анкару.

В декабре 2022 года НАТО усилила давление на Турцию, чтобы страна пересмотрела свою позицию в вопросе соблюдения Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы и запрещающей пропуск туда военных кораблей.

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    Анжелика Бережная
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