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02:58, 8 сентября 2023Мир

В Германии поддержали реформу предоставления убежища в ЕС

Глава МИД ФРГ Бербок призвала провести реформу предоставления убежища в ЕС
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала проведение реформы предоставления убежища в Евросоюзе (ЕС). Своим мнением она поделилась с Funke.

Она отметила, что невозможно разрешить все кризисы в мире «одним нажатием кнопки». «Поэтому так важно, чтобы мы сейчас приступили к европейской реформе предоставления убежища, которая приведет (...) к более быстрой репатриации, когда нет права на убежище, и к разрешениям на работу для тех, кто находится там, и тех, кто остается», — подчеркнула Бербок. Кроме того, по ее словам, инициатива поспособствует более справедливому распределению беженцев.

Ранее немецкий министр иностранных дел признала, что быстрые поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине невозможны. Она уточнила, что это касается также и танков Leopard, и систем противовоздушной обороны IRIS-T.

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    Марина Совина
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