Экс-глава разведки Чехии Шандор: конфликт на Украине приведет к ее развалу

Бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор с читает, что Украина понесет большие потери результате конфликта, что приведет к полному развалу страны, а Россия займет особое место на политической арене. Своим мнением он поделился в интервью польскому изданию Mysl Polska.

Шандор предположил, что в мире появится еще один замороженный конфликт, который создаст множество проблем для той части Европы, в которую входи Чехия. «Исходя из исторического опыта, осознанных угроз и бремени, Россия продолжит оставаться объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы», — заявил он.

Генерал предупредил, что на данном этапе конфликта существует угроза постепенного вовлечения в него большего количества стран, даже если они не выражают такого намерения. «Все говорят, что тотальная война с Россией не входит в чьи-либо интересы. На протяжении всей истории мы видели конфликты, в которые ни одна страна не хотела вмешиваться, но в конечном итоге это сделала. Боюсь, мы будем все больше и больше втягиваться в этот конфликт», — отметил Шандор.