Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:41, 8 сентября 2023Мир

Чешский генерал предрек развал Украины

Экс-глава разведки Чехии Шандор: конфликт на Украине приведет к ее развалу

Бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор с читает, что Украина понесет большие потери результате конфликта, что приведет к полному развалу страны, а Россия займет особое место на политической арене. Своим мнением он поделился в интервью польскому изданию Mysl Polska.

Шандор предположил, что в мире появится еще один замороженный конфликт, который создаст множество проблем для той части Европы, в которую входи Чехия. «Исходя из исторического опыта, осознанных угроз и бремени, Россия продолжит оставаться объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы», — заявил он.

Генерал предупредил, что на данном этапе конфликта существует угроза постепенного вовлечения в него большего количества стран, даже если они не выражают такого намерения. «Все говорят, что тотальная война с Россией не входит в чьи-либо интересы. На протяжении всей истории мы видели конфликты, в которые ни одна страна не хотела вмешиваться, но в конечном итоге это сделала. Боюсь, мы будем все больше и больше втягиваться в этот конфликт», — отметил Шандор.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные сбили дрон ВСУ чешского производства

    Москвичам назвали сроки наступления бабьего лета

    Чешский генерал предрек развал Украины

    «Ростех» импортозаместил остекление для самолета SJ-100

    Украину предупредили об угрозе «спирали смерти»

    Загадочное яйцо обнаружили у побережья Аляски

    Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ

    Парень помог девушке из Tinder справиться с бессонницей и потерял ее

    Великобритания установит слежку за РФ в Черном море

    В украинских Сумах прогремел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости