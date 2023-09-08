Байден продлил чрезвычайное положение в США

Байден продлил чрезвычайное положение из-за угроз вмешательства в выборы США

Президент США Джо Байден на год продлил чрезвычайное положение в стране, передает РИА Новости.

«Я продлеваю на один год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное исполнительным указом 13848 относительно угрозы иностранного вмешательства в выборы в США или подрыва общественного доверия», — сказано в распространенном сообщении от имени президента.

Отмечается, что указ ввели 12 сентября 2018 года для борьбы с необычной и экстраординарной угрозой национальной безопасности и иностранной политикой, нацеленной на иностранное вмешательство в выборы в США. При этом политик подчеркнул, что хотя иностранные силы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему страны, подтверждений их вмешательству в настоящее время нет.