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08:08, 8 сентября 2023Мир

Байден продлил чрезвычайное положение в США

Байден продлил чрезвычайное положение из-за угроз вмешательства в выборы США

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден на год продлил чрезвычайное положение в стране, передает РИА Новости.

«Я продлеваю на один год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное исполнительным указом 13848 относительно угрозы иностранного вмешательства в выборы в США или подрыва общественного доверия», — сказано в распространенном сообщении от имени президента.

Отмечается, что указ ввели 12 сентября 2018 года для борьбы с необычной и экстраординарной угрозой национальной безопасности и иностранной политикой, нацеленной на иностранное вмешательство в выборы в США. При этом политик подчеркнул, что хотя иностранные силы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему страны, подтверждений их вмешательству в настоящее время нет.

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    Анастасия Заикина
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