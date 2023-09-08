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12:11, 8 сентября 2023Спорт

В сборной Китая оценили шансы российских хоккеистов получить паспорт страны

Тренер Игнатьев заявил, что у российских хоккеистов есть шанс играть за Китай

Фото: Kunlun Red Star

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» и сборной Китая Виктор Игнатьев оценил шансы российских игроков сменить гражданство на китайское. Его слова приводит ТАСС.

Игнатьев отметил, что российские хоккеисты могут получить китайский паспорт и выступать за сборную страны при одном условии. «Сейчас политика такова, что россияне не могут получить китайское спортивное гражданство, если у них нет китайских корней», — объяснил он.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 28 февраля 2022 года по решению Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее в Министерстве спорта России назвали общее число сменивших гражданство атлетов. «55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100», — заявил заместитель министра спорта Алексей Морозов.

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    Дарья Коршунова
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